Facebook Twitter Rss

Siz sevgiyle örün, biz ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım

Siz sevgiyle örün, biz ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım.12218
  • Giriş : 03.01.2017 / 10:39:00

Akbatı AVYM "Sevgimizi Ellerimizle Örüyoruz" projesine destek vermeye başladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


1-31 Ocak tarihleri arasında gönüllü ziyaretçilerin ördüğü atkı ve bereler toplanarak okul yolundaki ihtiyaç sahibi miniklere ulaştırılacak.

Üç yıl önce İstanbul, Göztepe’de yün ve iplik satan küçük bir mağazada başlayan ‘Sevgimizi Ellerimizle Örüyoruz’ projesi bu süre içinde binlerce ihtiyaç sahibi çocuğa atkı ve bere ulaştırdı. Proje kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından Tutku Yün Evi’ne gönderilen atkı ve bereler toplanıp kışın çetin geçtiği köy okullarına, her gün onlarca kilometre yürümek zorunda olan ihtiyaç sahibi miniklere gönderiliyor.

Akbatı AVYM ise bu sene bugüne kadar Erzurum, Mardin, Batman, Eskişehir, Nevşehir, Muş ve Trabzon’daki çocukları mutlu eden bu projeye destek vermeye başladı.  Akbatı Danışma noktasına yerleştirilecek Sevgimizi Ellerimizle Örüyoruz kutusu ile sevgi ve el emeğiyle örülen atkı ve bereler toplanacak, güzel paketler halinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. 1-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek projede yüzlerce atkı ve bere toplanması hedefleniyor.

Bahçeli: Sabrımız sınıra dayandı!

Bu kez kayıp arabayı buldu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fatih'te bir lokantaya silahlı saldırı!

Fatih'te bir lokantaya silahlı saldırı!

İstanbul Fatih'te bulunan bir kebap restoranına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralan

Samsun'da pide kavgası: 1 yaralı

Samsun'da pide kavgası: 1 yaralı

Samsun'da yediği pideyi beğenmeyen müşteri, dükkan sahibinden parasını geri istedi. Dükkan sahibi de

 

Okur: 17-25 Aralık Gülen'in talimatı

Okur: 17-25 Aralık Gülen'in talimatı

15 Temmuz darbe girişimi ile maskesi düşen FETÖ ile ilgili yeni detaylar geldi.

Şamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemi

Şamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemi

Şamil Tayyar, Reina saldırısı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

 

Adıyaman'da 5 emniyet amiri tutuklandı

Adıyaman'da 5 emniyet amiri tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında Adıyaman'da operasyon düzenlendi.

Altıntaş'ın cenazesini kimse teslim almadı

Altıntaş'ın cenazesini kimse teslim almadı

Rus elçiyi öldüren polis memuru Mert Altıntaş ile ilgili çarpıcı bir bilgiye ulaşıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya