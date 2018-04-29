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Skandal! Çavuşoğlu'nun konuşması engellendi!

Skandal! Çavuşoğlu'nun konuşması engellendi!.14211
  • Giriş : 29.04.2018 / 13:14:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun 5 Türk’ün hayatını kaybettiği Solingen saldırısının 25’inci yıldönümünde düzenlenecek törende konuşması engellendi.

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Almanya'daki Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (KRV) hükümeti 5 Türk'ün katledildiği Solingen saldırısının yıldönümü için düzenlenecek etkinlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşma yapmasına karşı çıktı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre daha önce Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partili Başbakanı Armin Laschet, Solingen saldırısının kurbanı olan Genç Ailesi'nin isteği üzerine Düsseldorf'taki eyalet parlamentosunda düzenlenecek anma etkinliğine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu davet etmişti.

Solingen Belediyesi de 29 Mayıs'ta Solingen'deki ırkçı saldırının 25'inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak olan Çavuşoğlu'ndan yapacağı konuşmanın metnini istemişti.

PARTİLER UZLAŞTI

Ancak Alman medyasında yer alan bir habere göre tören, Türkiye'deki seçim kampanyası için kullanılabileceği gerekçesiyle iptal edildi. KRV Eyalet Parlamentosu İhtiyarlar Heyeti'nin bu yöndeki uzlaşmasının Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller parti grupları tarafından da onaylandığı kaydedildi.

Düsseldorf kentindeki eyalet parlamentosunun Sosyal Demokrat ve Yeşiller milletvekillerinin Çavuşoğlu'nun parlamentoda konuşma yapmaması için görüştükleri ve mutabık kaldıkları belirtildi. Eyalet hükümeti sadece bir Türk hükümet yetkilisiyle eyalet başbakanlık binasında bir anma etkinliği planlandığını duyurdu.

KRV Eyaleti hükümetinin sözcüsü Christian Wiermer, Solingen saldırısınının yıldönümü anmasının, "siyasi parti çekişmeleriyle" gölgelenmesine karşı olduklarını belirterek 'Solingen saldırısı ne Almanya ne de Türkiye'deki seçim kampanyası için bir siyasi parti kavgasına dönüştürülemez' diye konuştu. 29 Mayıs 1993 yılında Genç Ailesi'nin yaşadığı ev kundaklanmış, aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirmişti.

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