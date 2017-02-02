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Skandal listede Türkiye de var!

Skandal listede Türkiye de var!.21579
  • Giriş : 02.02.2017 / 10:41:00

Amerika'da yayınlanan skandal listede Türkiye 5. sırada yer aldı.

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2017 yılında darbe yaşanma riski en yüksek ülkeleri sıralayan Amerikan Washington Post gazetesi Türkiye'yi de 5. sıradan listeye aldı. İlk 30 ülke arasında çoğunlukla Afrika ülkeleri yer alırken Ankara'dan listeye gelecek tepki merak konusu oldu.

15 Temmuz'da Türkiye'de yaşanan darbe kalkışmasının ardından Türk halkının "darbedeki dış güçler" şüphesi halen ortadan kalkmamışken, Amerikan gazetesi Washington Post, 2017'de darbe yaşanma riski en yüksek ülkeler arasında Burundi, Çad, Suriye gibi ülkelerin arasında Türkiye'yi de saydı. Hatta öyle ki, Amerikan gazetesinin sıralamasına göre Suriye'de darbe olma riski Türkiye'den daha düşük!

Gazetenin yayınladığı sözde analizde, 2017'de darbe riski en yüksek 30 ülke sıralandı.

30 ülkenin çoğunluğunu Afrika ülkeleri oluştururken, Türkiye listenin 5'inci sırasında yer aldı. Skandal analize göre Türkiye'de bu yıl bir darbeyle karşılaşma ihtimali ise yüzde 10. Ayrıca eğer bir darbe girişimi yaşanırsa ise başarı şansının yüzde 40 olduğu söylendi.

Fakat haberde, darbe girişimi olma ihtimali oranının düşük olmasının, darbenin gerçekleşmeyeceği anlamına da gelmeyeceği savunulurken, örneğin 10 ülkede darbe olma ihtimali yüzde 10 ise ortalamada bir girişim olmasını beklememiz gerektiği yazıldı.

Öte yandan haberde daha da ileri gidilerek, kesin olarak söylenemeyecek olsa da 2017'de bir darbe girişiminin, Türkiye'nin de dahil olduğu 30 ülkeden birinde yaşanma ihtimalinin son derece yüksek olduğu iddia edildi.

Gazetenin listesinde yüzde 12 ile Burundi birinci sırada yer alırken, Tayland yüzde 11 ile onu takip etti.

Rusya'nın yüzde 6'lık bir oranla 20'nci sıradan sokulduğu listenin analizinde ise Türkiye'deki darbe riskinin nedenleri arasında iki ülke arasındaki yakınlaşma gösterildi.

ABD ise bu sözde listede, yüzde 2'lik bir oranla 102'nci sırada verildi.

HABERTURK

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