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Skandal olayda flaş gelişme!

Skandal olayda flaş gelişme!.27388
  • Giriş : 18.09.2017 / 20:24:00

Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine saldıranlarla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtilirken 3 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesinde yaşanan saldırı olayıyla ilgili gözaltında bulunan 3 kişi tutuklandı, 4 kişi ise serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafları ortaya çıkan Murat Alp de tutuklandı.

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