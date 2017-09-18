Skandal olayda flaş gelişme!
Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtilirken 3 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesinde yaşanan saldırı olayıyla ilgili gözaltında bulunan 3 kişi tutuklandı, 4 kişi ise serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafları ortaya çıkan Murat Alp de tutuklandı.
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