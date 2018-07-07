Skandal pankartı taşıyana gözaltı
Skandal pankart için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. ODTÜ'de gerçekleştirilen mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren pankartı taşıyan 3 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "ODTÜ’de yapılan mezuniyet töreni sırasında Cumhurbaşkanına hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılmış ve üç kişi gözaltına alınmıştır" denildi
TRT
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