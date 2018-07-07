Facebook Twitter Rss

Skandal pankartı taşıyana gözaltı

Skandal pankartı taşıyana gözaltı.22353
  • Giriş : 07.07.2018 / 10:08:00

ODTÜ'de olay yaratan o pankartı taşıyan 3 kişi gözaltına alındı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Skandal pankart için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. ODTÜ'de gerçekleştirilen mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren pankartı taşıyan 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "ODTÜ’de yapılan mezuniyet töreni sırasında Cumhurbaşkanına hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler  hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılmış ve üç kişi gözaltına alınmıştır" denildi

TRT

Beşiktaş'ta ilk ayrılık! Hollanda'ya gidiyor

Fatih Terim'den kaleci Muslera için mesaj

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Yeni nafaka düzenlemesi için açıklama

Yeni nafaka düzenlemesi için açıklama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yeni nafaka açıklaması geldi.

Abdullah Gül: Karakter her şeyin başıdır

Abdullah Gül: Karakter her şeyin başıdır

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gençlere önemli mesajlar verdi.

 

Eski valiye ev hapsi cezası!

Eski valiye ev hapsi cezası!

Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'a ev hapsi cezası verildi.

Milletvekilleri bugün yemin edecek

Milletvekilleri bugün yemin edecek

24 Haziran'da seçilen yeni Milletvekilleri bugün yemin edecek.

 

Öldürdüğü oğlunun adını yazdı

Öldürdüğü oğlunun adını yazdı

Zonguldak'ta öldürdüğü oğlunun adını bilekliğine yazdıran kadın şoke etti.

Eylül cinayetinde şoke eden detay

Eylül cinayetinde şoke eden detay

Ankara'nın Polatlı ilçesi kaybolan Eylül'den kötü haber gelmişti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya