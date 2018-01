Slaven Bilic: Cenk Tosun İngiltere'yi sallayacak

Bir dönem çalıştırdığı Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun'un İngiliz Ekibi Everton'a gitmesiyle ilgili Slaven Bilic'ten ilk yorum geldi.“Bir Türk oyuncunun, dünyanın en önemli liginin en önemli takımlarından birine gitmesi gurur verici. Cenk, klasik bir 9 numara. Her zaman doğru yerde olmayı bilen ve bitiriciliği üst seviye bir golcü”“Beşiktaş’ta direkt ilk 11 oyuncusu olmadan bu seviyeye ulaşmayı başardı! Çok kararlı ve çok pozitif bir futbolcu. Premier Lig’e alışma sürecini atlattığında, Ada’yı sallayacaktır. Ona olan inancım sonsuz”Beşiktaş’ın eski teknik direktörü olan ve son olarak İngiltere Premier Ligi’nde West Ham United’ı çalıştıran Slaven Bilic, futbolculuk döneminde formasını giydiği Everton’a transfer olan Cenk Tosun’la ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bilic, eski oyuncusu Cenk’e hem övgüler yağdırdı hem de onu Ada’da bekleyen zorlukları ve yapabileceklerini tek tek anlattı. İşte Bilic’in, milli futbolcu hakkında görüşleri: “Cenk Tosun’un, Everton’a transfer olmasına çok sevindim. Bir Türk oyuncunun, dünyanın en önemli liginin en önemli takımlarından birine gitmesi, gerçekten gurur verici. Everton kesinlikle çok önemli bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Manchester United’a giden Lukaku’nun yerini dolduracak.”“Cenk, klasik bir 9 numara. Ceza sahası içerisinde ve dar alanlarda son derece tehlikeli. Her zaman doğru yerde olmayı bilen ve bitiriciliği üst seviyede bir golcü. Top takibi, hava topu üstünlüğü ve güçlü olması onun çok işine yarayacak. Beşiktaş’tan onu çok iyi bildiğim için ne kadar tutkulu, kalpten çalıştığını biliyorum. Ne Milli Takım ’ın ne de Beşiktaş’ın direkt ilk 11 oyuncusu olmadan bu seviyeye geldi. Her zaman savaşan, mücadeleden vazgeçmeyen büyük bir oyuncu. Benim dönemimde Demba Ba’nın zaman zaman arkasında kaldı ancak bir şekilde formayı kapmayı başarmıştı. Sadece Ba değil benden sonraki dönemde de Mario Gomez, Aboubakar ve bu sezon da Negredo ile forma için kapıştı. Her zaman, kendisini ispat etmeyi başardı.”“Profesyonelliği son derece üst düzeyde olan bir isim. Everton’a katkısının büyük olacağına inanıyorum. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim; Premier Lig’deki birçok forvet, onda bulunan özelliklere sahip değil. Çok pozitif ve çok kararlı bir futbolcudan bahsediyoruz. Everton’da Wayne Rooney, Sigurdsson gibi etkili oyuncularla oynayacak ve bu takımın önemli bir parçası haline gelecek. Onların da yardımıyla gol atmak konusunda sıkıntı yaşamayacaktır. Kulübün ve taraftarların ondan çok şeyler beklediğini biliyorum. Beşiktaş’ta ve Milli Takım ’da sürekli kazanma baskısı altında oynadığı için buradaki yoğun baskıyla başa çıkmaya hazır olduğunu düşünüyorum. Herkes, Lukaku’nun ardından neler yapacağını merak ediyor. Ona olan güvenim ve inancım elbette sonsuz. Ada’daki ortama alışınca herkesi kendisine hayran bırakacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın.”“Vida’nın, Beşiktaş’a transfer olması harika bir buluşma. Çok büyük bir takıma geldi ve kulübün yapısına karakter olarak tam anlamıyla oyuyor. Benim için üst seviyede ve her maç yüzde 100’ünü veren bir stoper”“Transferi öncesinde beni aramıştı. Ona, ‘Senin için harika bir seçim olur. Kulüp ve Türkiye harika bir yer. Asla pişman olmazsın’ demiştim. Kusursuz bir savunmacı ve taraftarlar onu çok sevecektir”Slaven Bilic, Siyah-Beyazlılar’ın, uzun uğraşlar sonucunda ara transfer döneminde Dinamo Kiev’den bonservis bedeli olmadan kadrosuna kattığı vatandaşı Domagoj Vida’nın, harika bir futbolcu olduğunu söyledi. Vida’yı gençlik döneminden de çok iyi bilen Bilic, bu transferin Beşiktaş’ın gücüne güç katacağını vurguladı. Hırvat hoca, Vida’yı şu sözlerle anlattı: “Vida, benim Hırvatistan Milli Takımı’ndan da yakından tanıdığım ve ülkemin başında olduğum dönemde beraber çalıştığım oyuncuların başında geliyor. Vida çok önemli bir futbolcu. Bu transferi her açıdan harika bir buluşma olarak nitelendirebiliriz.”“Elbette çok büyük bir kulübe ve camiaya geldi. Stoper olarak kusursuz. Beşiktaş’ın kulüp yapısına tam anlamıyla uyuyor. Benim için üst seviyede modern bir savunma oyuncusu. Çabuk, hızlı, cesur, baskıyla başa çıkabilen, birebirde mükemmel, hava toplarına hakim, alanını iyi savunan, topla birlikte gayet iyi ve soğukkanlı bir futbolcu. Bu saydıklarımın hiçbirini de birbirine karıştırmadan ve tek kelimeyle harika şekilde yapabiliyor. Her zaman sahada yüzde 100’ünü verir ve her maç böyle oynar.”“Baskının ne demek olduğunu iyi bilen oyuncuların başında geliyor. Hırvatistan’da Dinamo Zagreb, Ukrayna’da Dinamo Kiev gibi kazanma baskısının olduğu takımlarda oynadı. Transfer olmadan önce geçtiğimiz Eylül ayında beni aradı ve Beşiktaş’ı sordu. Ona, ‘Senin için harika bir seçim olur. Beşiktaş ve Türkiye harika bir yer. Asla pişman olmazsın’ demiştim. Şimdi ona söylediklerimi, yaşadıkça ve gördükçe daha iyi anlayacak. Beşiktaş taraftarının ise onu çok seveceğinden şimdiden eminim.”FANATİK