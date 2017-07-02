'Sneijder 17 asist yaptı da hepsi gol mü oldu?'
Galatasaray’ın efsanevi futbolcusu Gökmen Özdenak, katıldığı televizyon programında Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wesley Sneijder ile ilgili yaptığı şaşırtıcı yorumla sosyal medyanın gündemine oturdu.
70 yaşındaki Futbol adamı Wesley Sneijder’in abartıldığı kadar iyi veya “dünya yıldızı” bir oyuncu olmadığını ifade ederken “Nedir, 12 tane, 14 tane asist yapmış, 4 tane gol atmış. Bu mudur?” diye konuştu.
Yayının moderatörü Ertuğrul Akgündüz, Özdenak’ı Sneijder’in 17 asiste imza attığı yönünde uyarırken Gökmen Özdenak unutulmayacak bir söze imza attı: “Ne olur ki? Hepsi gol mü olmuş?”
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