Sneijder açıkladı: Galatasaray'da kalıyorum
Sneijder, Galatasaray ile idmanlara başlayacağını belirtti.
Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder, önümüzdeki sezon için idmanlarını sürdüreceğini açıkladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu demecin ardından Hollandalı'nın önümüzdeki sezon kalacağına dair ümitlendiler. Sarı-kırmızılı yönetimden ise şaşırtan bir açıklama geldi.
Hollandalı yıldızın attığı tweet herkesi heyecanlandırırken, Galatasaray Kulübü bu konuda Tudor ile birlikte Sneijder konusunda bir fikir değişikliğinin yaşanmadığını belirtti. Yani Galatasaray'da Hollandalı yıldızla alakalı alınan yeni bir karar yok.
Galatasaray, Sneijder ile yollarını ayırmak istiyor. Bu bağlamda iki tarafın pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.
Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Harika haber! Galatasaray önümüzdeki sezon için çalışmalarımı sürdürmemi istedi. Sağlık kontrollerinin ardından yarın akşam idmandayım" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Sneijder, Twitter kapağını da değiştirerek Galatasaray formalı resmini koydu. Yönetimin görüşmelerde bir gelişme olmamasına rağmen Hollandalı oyuncunun bu hareketlerini hayretle izlediği ifade edildi.
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