Sneijder Çin'e mi gidiyor? İşte yanıtı

Galatasaray'da forma giyen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, Çin'den gelen teklife 'Galatasaray'da çok huzurluyum, şu an ayrılmak gibi bir düşünceye sahip değilim' yanıtını verdi.Çin Kulüpleri, Lukas Podolski’den sonra Wesley Sneijder’in de peşine düştü. Shanghai Shenhua ve Evergrande kulüpleri Hollandalının menajeri Guido Albers ile iletişime geçti. Albers, ciddi teklifler olduğunu, G.Saray’da kazandığının 3 katını kazanabileceğini Sneijder’e iletirken, tecrübeli futbolcu, “Galatasaray’da çok huzurlu ve mutluyum. Şu an ayrılık planım yok. Bu ülkeyi seviyorum. Takımda da her şey yolunda. Tekliflerle ilgilenmiyorum” cevabını verdi. Hollandalının menajeri de yaptığı açıklamada Sneijder’in Galatasaray ’da mutlu olduğunun altını çizse de Çinliler ile ilişkileri zedelememek için temkinli konuştu.Albers, “Çin’den iki takımın Sneijder’i istediği doğru. Herhangi bir kulüp onu 7.5 milyon avro karşılığında alabilir. Sözleşmesinde madde var” açıklaması yaptı. Yıldız futbolcunun annesi Sylvia Sneijder’in “Oğlumun oradan ayrılması için her gün dua ediyorum” açıklaması Hollanda’da konuşulmaya devam ediyor. Hollanda basını, Sneijder’in İstanbul gecelerinde çekilmiş görüntülerini yayınlıyor. Ama Sneijder’in annesine karşı da tavrı net. G.Saray’ın 10 numarasının annesiyle yaptığı görüşmede “Beni seven binlerce insan var. Burada kalacağım” ifadelerini kulladığı öğrenildi.