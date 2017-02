Sneijder'den yeni hoca Tudor için açıklama

Galatasaray'ın Kayserispor yenilgisi sonrası apar topar Riekerink'i göndererek Karabükspor'u çalıştıran Tudor'u takımın başına getirmesi olay yaratmıştı. Sneijder konuya ilişkin ilk kez konuştu.Galatasaraylı Wesley Sneijder, önemli açıklamalarda bulundu.GQ Man of the Year gecesinde NTV Spor'a konuşan ve sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Igor Tudor hakkında fikrini belirten Sneijder "Yeni bir teknik direktör geldi. Igor Tudor için bir şeyler söyleyebilir misin?" sorusuna "Neler olacağını göreceğiz. Yeniliklerin bize neler getireceğini göreceğiz" dedi.Galatasaray'ın şampiyonluk şansını değerlendiren Hollandalı yıldız "Şampiyonluk şansımız bugün de değişmedi. Hala lig için varız, hala şampiyon olmak istiyoruz" ifadesini kullandı.Beşiktaş derbisinin önemine vurgu yapan Sneijder "Cumartesi günü Rize'de önemli bir maçımız var. Belki de bu maç daha önemli. Şu an sadece Rize karşılaşmasına odaklandık" şeklinde konuştu.