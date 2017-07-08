Sneijder'e şok! Forması o isme verildi
Galatasaray'da gönderilip gönderilmeyeceği yılan hikayesine dönen Wesley Sneijder'in 10 numaralı formasının Belhanda'ya verildiği ortaya çıktı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu için UEFA'ya yapılan bildirimde ilginç bir detay göze çarptı. Sarı-kırmızılıların UEFA'ya gönderdiği listede 10 numaralı formanın yeni transfer Younes Belhanda'ya verildiği iddia edildi. Galatasaray, İsveç'in Östersunds ekibiyle ilk maçta 13 Temmuz'da karşılaşacak.
Belhanda geçen günlerde yaptığı açıklamada herhangi bir forma numarası tercihinin olmadığını açıklamıştı. Faslı oyuncu, "10 numarayı şu anda Sneijder giyiyor. Eğer o ayrılrısa o numarayı alacağım. Eğer kalırsa başka numaraları değerlendireceğim. Onunla birlikte oynamayı çok isterim, çok kaliteli bir oyuncu." ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Wesley Sneijder, dün kampa alınmayan Hakan Balta, Nigel de Jong ile birlikte Florya'da çalışmalara başlamıştı. Hollandalı yıldızın adı, Galatasaray'ın UEFA'ya gönderdiği listede yer almıyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün yaptığı açıklamalarda "Sneijder çok önemli bir oyuncu, 4.5 yıl hizmet etti. Taraftarın da sevgilisi oldu ama başka bir şey var. Her futbolcunun hedefleri var. Önemli olan proje, amaç, kariyer... Galatasaray'ın da kendi planları var... Galatasaray da taraftarına daha heyecan yaratacak bir takım kurmak istiyor. Kişisel bir çatışma söz konusu değil. Sneijder'in kariyer planlaması içinde yapmak istediği şeyler var. Biz son derece anlayışlı bir şekilde çözümünü bulmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
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