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Sneijder, Galatasaray Başkanı'nı çıldırttı

Sneijder, Galatasaray Başkanı'nı çıldırttı.20061
  • Giriş : 11.07.2017 / 09:27:00

Wesley Sneijder, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i çıldırttı.

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Galatasaray'da Wesley Sneijder krizi devam ediyor. Sneijder'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ve taraftarın büyük desteğini aldığı paylaşıma Dursun Özbek tepki gösterdi.

“Galatasaray’da kalıyorum. Yarın, önce sağlık kontrolü sonra Florya’da idman” ifadelerini kullanan Sneijder için Aslan’ın patronunun, “Zaten Florya’da çalışıyordu. Bunu yeni bir şey gibi sunması, bu konuyu taraftarların duyguları üzerinden gündemde tutması, farklı tartışma mecraları açması ne onun kariyerine ne de bizim ona karşı iyi niyetimize yakışıyor” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

Menaceri aracılığıyla Hollandalı futbolcunun mutlaka uyarılacağı ve bu tip platformlar üzerinden mesaj vermemesinin isteneceği de gelen haberler arasında.

Artık uzatmayacak

Krizin hem yönetimi hem de takımdaki diğer oyuncuları olumsuz etkilemesinden endişe duyan Başkan Dursun Özbek’in bu hafta Sneijder konusuna nokta koyacağı belirtildi. Orta yol ve yeni çözüm arayışları için oyuncunun menaceri Guido Albers’e çağrıda bulunacak Galatasaray’ın patronu da işin ekonomik boyutuyla alakalı olarak da çalışma yapacağı dile getirildi.

Mini yorum

Daha 10 numara değil!

10 numaralı formayı sırtına geçirmesiyle sorumluluğu daha da artan Belhanda, şu an için Sneijder’in boşluğunu dolduracak seviyede görünmüyor. Evet çok teknik ve oldukça ince işler yapıyor ama bu Sneijder gibi bir lideri ve 10 numarayı unutturmaz. Öncelikle bir süreklilik kazanması şart. Hazırlık karşılaşmasında sakatlanması da kendisi için ciddi bir talihsizlik. Çünkü Galatasaray gerçekten sıradışı bir kamp geçiriyor ve her idmanın değeri büyük. O da bunun farkında ve bir an önce takıma dönebilmek için ciddi çaba harcıyor. Elbette sezon uzun ama taraftarın huzuruna çıkacağı ilk 5-6 maçta kredisini yükselmeli.

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