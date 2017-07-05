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Sneijder geldi, taraftar yönetime çattı!

Sneijder geldi, taraftar yönetime çattı!.14601
  • Giriş : 05.07.2017 / 09:15:00

Wesley Sneijder ile ilgili taraftardan yönetime sert tepki geldi.

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Uzun yıllardır Galatasaray'da oynayan ve son dönem gönderilmesi gündeme gelen Sneijder için Galatasaraylı taraftarlar ayaklandı.

Sneijder’e sarı-kırmızılı taraftarlar 'Sneijder'i satanı, biz de satarız' tezahüratlarıyla destek verirken, yönetime de bu konuyla ilgili tepki gösterdi.

İzinli olmasından dolayı Galatasaray’ın Slovakya’daki kampına katılmayan Sneijder, izninin sona ermesiyle İstanbul’a döndü. Bir sezon daha sözleşmesi bulunan ve sarı-kırmızılı takımdaki akıbeti belirsizliğini koruyan deneyimli futbolcu, Atatürk Havalimanı’nda coşkulu bir grup taraftar tarafından karşılandı.

Sosyal medyada organize olup Sneijder’e destek vermek için gelen taraftarlar, tecrübeli futbolcu lehine tezahürat yaptı. "Sneijder’i satanı biz de satarız." diye bağıran taraftarlar, Sneijder’e sevgi gösterisinde bulundu.

Karşılamadan dolayı oldukça moralli olduğu gözlenen Wesley Sneijder, yoğun güvenlik önlemi altında kendisini bekleyen araca güçlükle ulaşarak havalimanından ayrıldı.

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