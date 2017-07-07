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Sneijder için kritik gün! Bugün karar verilecek

Sneijder için kritik gün! Bugün karar verilecek.20061
  • Giriş : 07.07.2017 / 08:22:00

Galatasaray'da çözümsüz kalan Sneijder konusuna bugün nokta koyulacak.

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Yıllardır Galatasaray forması ile sahalarda ter döken ünlü futbolcu Wesley Sneijder için karar günü. Galatasaray'da taraflar bugün toplanacak.

Galatasaray’da Sneijder krizi devam ediyor. Tatilinden dönüp, havaalanında coşkulu bir şekilde karşılandıktan sonra, yönetimle masaya oturan Hollandalı yıldızın durumu açıklığa kavuşmamıştı. Yönetim, Sneijder’den 4,5 milyon avroluk garanti ücretinde indirime gitmesini isterken, tecrübeli futbolcu da sözleşmesini işaret edip “Bu anlaşmaya beraber imza attık” şeklinde rest çekmişti. Tarafların görüşmesinden sonuç alınamamış ve toplantı ertelenmişti. Sneijder, menajeri Guido Albers ile birlikte bugün tekrar G.Saray Başkanı Dursun Özbek’in otelinin yolunu tutacak. Yapılacak görüşmede kesin karara varılması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlarda ise gergin bekleyiş sürüyor. Sosyal medyada Sneijder lehine birçok olumlu yorum yapılırken, Hollandalı yıldızın gönderilmemesi gerektiği vurgulanıyor. Öte yandan Süper Lig’in flaş ekibi Başakşehirspor sarı-kırmızılı takımdaki Sneijder gelişmelerini dikkatle takip ediyor. Başkan Göksel Gümüşdağ Abdullah Avcı’nın çok istediği oyuncu için dün A Spor’a açıklama yaparken, “Eğer Sneijder G.Saray’dan ayrılırsa biz talip oluruz” sözlerini kullandı. Sneijder’in Başakşehir’e sıcak baktığı konuşuluyor. Bu arada Başkan Özbek bugün 11.00’de Anadolu Ajansı’nda programa da katılıp soruları cevaplayacak.

TRT

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