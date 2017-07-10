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Sneijder sağlık kontrolünden geçirildi

Sneijder sağlık kontrolünden geçirildi.18298
  • Giriş : 10.07.2017 / 17:33:00

Galatasaraylı oyuncu Sneijder sağlık kontrolünden geçirildi.

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Galatasaraylı oyuncu Wesley Sneijder, sağlık kontrolünden geçirildi. Slovak kampının kadrosunda da yer almayan ünlü futbolcu özel bir hastanede testlere tabi tutuldu.

Sneijder, hastane çıkışında basın mensuplarının gündemle ilgili soruları üzerine, "Test çok iyiydi" demekle yetindi.

Hollandalı futbolcu, akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yapacak.

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