Sneijder sağlık kontrolünden geçirildi
Galatasaraylı oyuncu Wesley Sneijder, sağlık kontrolünden geçirildi. Slovak kampının kadrosunda da yer almayan ünlü futbolcu özel bir hastanede testlere tabi tutuldu.
Sneijder, hastane çıkışında basın mensuplarının gündemle ilgili soruları üzerine, "Test çok iyiydi" demekle yetindi.
Hollandalı futbolcu, akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yapacak.
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