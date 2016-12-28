Sneijder sorun yaşadığı o ismi açıkladı!
Galatasaray'da forma giyen Wesley Sneijder, Hollanda Milli Takımı'nda sorun yaşadığı tek ismin Louis Van Gaal olduğunu belirtti.
Hollandalı yıldız, Van Gaal'ın taktik açısından en iyi antrenör olduğunu söylerken saha dışında yaşadığı sorunlar olduğunu söyledi.
Van Gaal ile sorunlar yaşadığını itiraf eden Hollandalı 10 numara, "Saha dışında bazı sorunlar yaşadık. Kişisel görüşmelerde gerçekleşen saha dışı olaylarıyla ilgili bazı problemler oldu" şeklinde konuştu.
Hollanda Milli Takımını 2003'ten beri formasını giyen Wesley Sneijder, 126 maçta 30 gol attı.
DİĞER HABERLER
Şenol Güneş çıldırdı: Oğuzhan'ı da verelim
Teknik adam Şenol Güneş, Antalyaspor'un isteklerine tepki gösterdi.
Galatasaray-Tuzlaspor maçı hangi kanalda?
Galatasaray ile Tuzlaspor mücadelesinin hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu.
Beşiktaş, Boluspor'u kolay geçti: 2-0
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray, Ahmet Çalık'a talip oldu
Devre arası stoper transferi için Sarı Kırmızılı takım atağa kalktı.
Yanal, taraftarın protestosunu haklı buldu
Dilmen: Trabzon küme düşse kanun çıkar
Rıdvan Dilmen, futbol dünyasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.