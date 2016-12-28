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Sneijder sorun yaşadığı o ismi açıkladı!

Sneijder sorun yaşadığı o ismi açıkladı!.13391
  • Giriş : 28.12.2016 / 10:16:00

Sneijder, futbol hayatından özel yaşamına pek çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'da forma giyen Wesley Sneijder, Hollanda Milli Takımı'nda sorun yaşadığı tek ismin Louis Van Gaal olduğunu belirtti.

Hollandalı yıldız, Van Gaal'ın taktik açısından en iyi antrenör olduğunu söylerken saha dışında yaşadığı sorunlar olduğunu söyledi.

Van Gaal ile sorunlar yaşadığını itiraf eden Hollandalı 10 numara, "Saha dışında bazı sorunlar yaşadık. Kişisel görüşmelerde gerçekleşen saha dışı olaylarıyla ilgili bazı problemler oldu" şeklinde konuştu.

Hollanda Milli Takımını 2003'ten beri formasını giyen Wesley Sneijder, 126 maçta 30 gol attı.

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