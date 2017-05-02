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Sneijder, takım arkadaşı Yasin'e bağırdı!

Sneijder, takım arkadaşı Yasin'e bağırdı!.19183
  • Giriş : 02.05.2017 / 09:21:00

Sneijder, kaçırdığı pozisyon sonrası takım arkadaşı Yasin'e bağırdı.

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Bursaspor-Galatasaray mücadelesi sırasında Galatasaraylı oyuncular arasında gerilim yaşandı. Yasin Öztekin'in topu önüne bırakmamasına sinirlenen Sneijder, takım arkadaşına tepki gösterdi.

Hollandalı yıldız, şut hazırlığı yaparken topu önünde bulamayınca ayağını boşa savurdu. Bunun üzerine oldukça sinirlenen Sneijder, arkasını dönerek Yasin'e bağırdı. Yasin, Sneijder'in bu tepkisine karşılık vermedi.

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