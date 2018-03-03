Sneijer: Galatasaray'a dönmek isterim!
Katar ekibi Al Gharafa'da forma giyen, Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı ekibe dönmek istiyor.
Katar'ın Al Gharafa takımında forma giyen Galatasaray'ın eski 10 numarası Wesley Sneijder, TRT Spor'a verdiği özel röportajda çarpıcı sözler kullandı.
Katara'a transfer olma kararından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Sneijder, ''Artık çok genç bir oyuncu değilim. Al Gharafa teklif yaptığında Bülent hoca ile görüştüm ve teklifi hemen kabul ettim. Buraya gelmeden önce konuştuğum insanlar ligin kolay olmadığını söyledi. Kaliteyi gördüm, genç futbolcuların sürekli futbolu düşünmesi beni şaşırttı. Kararımdan dolayı çok mutluyum.'' sözlerini kullandı.
"GALATASARAY'I ÇOK ÖZLÜYORUM"
Galatasaray'ı çok özlediğini kaydeden Hollandalı futbolcu, "Galatasaray'da mükemmel zamanlar geçirdim. Başarılı bir takımdık. 4 yılda 8 kupa kaldırdık. Galatasaray'ı ve taraftarları çok özlüyorum. İnsanlar çok iyiydi. Ayrılmış olmama rağmen mesajlar gönderiyorlar. Bu sevginin karşılıklı olduğunu düşünüyorum." dedi.
"GALATASARAY'A DÖNMEK ÇOK İSTERİM"
Bir gün Galatasaray'a tekrardan dönmek istediğini söyleyen Wesley Sneijder, "Artık Galatasaray'da olmayan insanlar hakkında konuşmak doğru değildir. Kulüpten ayrılan insanlar hakkında konuşmak doğru değildir. Kulübü çok seviyorum. Bir gün Galatasaray'a dönmek çok isterim. Futbolcu olarak döner miyim bilmiyorum ama belki teknik direktör, belki antrenör olarak Galatasaray'a dönmeyi çok istiyorum. Gelecekte neler olacak göreceğiz." şeklinde konuştu.
"TUDOR DEĞİŞİKLİĞİ İYİ OLDU"
Igor Tudor değişikliğinin kulüp için iyi olduğunu kaydeden yıldız futbolcu, "Sürekli yalan söyleyen insanları sevmiyorum. Kim hakkında konuştuğumu anladınız. Kulüp adına Tudor değişikliği yaşandığı için mutluyum. İşler iyi gitmiyordu. Değişiklik iyi oldu. Umarım kulüp tekrar başarılar yakalar çünkü taraftarlar bunu hak ediyor." sözlerini kullandı.
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