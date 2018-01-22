Soçi'de gelişme! YPG yok!
Suriye ile ilgili Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek toplantı ile ilgili açıklama yaptı. Yaklaşık 1600 kişilik bir katılımcı listesinin oluşturulduğu, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin toplantıya katılmadığı öğrenildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, terör örgütlerine yönelik harekatın Afrin ile sınırlı kalacağına dair Rusya'ya taahhüt verildiği iddiasını da yalanladı.
Dışişleri kaynakları Zeytin Dalı harekatının ardından ortaya çıkan iddilara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaynaklar harekatın kapsamının Afrin'le sınırlı olacağına dair Rusya'ya taahhüt verildiği iddialarını reddetti. Harekatın meşru müdafa hakkına dayandırılarak yapıldığı yapılan açıklamayla vurgulandı. Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada "Rusya ile genel anlayış birliği var. Rusya ile al-ver durumu yok" denildi. Kaynaklar ayrıca harekat kapsamında Türkiye'nin Rusya ve Amerika ile ilk günden beri iletişim halinde olduğunu ifade etti.
PYD SOÇİ'DE YOK
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün yaptığı açıklamada Soçi'deki toplantıda Suriyeli Kürtlerin de olacağı ifade etmişti. Suriyeli Kürtler’i Türkiye’nin de önerisiyle hazırlanan bir liste üzerinden YPG ile ilişkisi olmayan Suriyeli Kürtler temsil edecek. Bu listede Suriye Yüksek Müzakere Heyetine katılan Suriye Kürt Ulusal Konseyi Temsilcilerinin yanısıra Rusya’nın araziden belirlediği aşiret ve sivil toplum temsilcileri yer alacak. Kaynaklar, "YPG Kürtleri temsil etmiyor. PKK'nın bir parçası olan örgütü kesinlikle istemiyoruz. İstemediğimiz kimse oraya gelemez" açıklamasını yaptı.
Türkiye, Rusya ve İran, daha önce yaptıkları zirvede, Soçi'de Suriye Ulusal Diyalog Kongresi düzenleme kararı almıştı. Kongrenin 30 Ocak'ta toplanması bekleniyor. Türkiye, kongreye PKK/PYD'nin katılmasını kabul etmeyeceğini ilan etmişti. Dışişleri kaynaklarınca, "PKK'nın aynısı ve parçası olan bir örgütü burada görmek istemediğimizi net bir şekilde ortaya koyduk. Bu konu kabul edilerek mutabakat sağlandı. Hazırlık toplantısında listeler de aşağı yukarı tamamlandı. Cenevre'den farklı olarak, toplumu temsil eden her kesimden temsilci bulundurmak istiyoruz. Geniş bir iç meşruiyeti verme düşüncesi var" denildi.
HÜRRİYET
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