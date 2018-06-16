Facebook Twitter Rss

Soçi'deki gol düellosunda Ronaldo resitali!

Soçi'deki gol düellosunda Ronaldo resitali!.19430
  • Giriş : 16.06.2018 / 08:27:00

2018 Dünya Kupası C grubu açılış maçında Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda oynanan 4.maçta Portekiz ve İspanya Rusya’nın Soçi kentindeki Fisht Olympic’te karşı karşıya geldi. Portekiz, iki kez öne geçtiği mücadelede İspanya ile 3-3 berabere kaldı. Portekiz'de forma giyen Beşiktaşlı oyuncu Pepe 90 dakika sahada kalırken, bir diğer siyah beyazlı futbolcu Quaresma 69'uncu dakikada Bernardo Silva'nın yerine oyuna dahil oldu. Göztepeli file bekçisi Beto ise süre alamadı.

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 3. dakikada ceza alanına girerken  Nacho’nun müdahalesiyle yerde kalınca İtalyan hakem Gianluca Rocchi, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ronaldo, meşin yuvarlağı kaleci De Gea’nın solundan ağlara göndererek takımını 4. dakikada 1-0 öne geçirdi.

24. dakikada Pepe ile girdiği ikili mücadelede topu kapan Diego Costa, ceza alanına girer girmez rakiplerine rağmen yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

44. dakikada Guedes’in pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Ronaldo’nun bekletmeden vuruşunda, kaleci De Gea’nın hatasıyla meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu: 2-1. Bu golle Portekiz ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Karşılaşmanın 55. dakikasında İspanya yeniden eşitliği sağladı. Busquets’in ceza alanı sağ tarafından kafayla indirdiği topu tamamlayan Diego Costa, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2.

Bu golden üç dakika sonra ceza alanı önünde topla buluşan Nacho’nun sert şutunda, yan direğe çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.

88. dakikada ceza alanı önünde kazanılan serbest atışta topun başına geçen Cristiano Ronaldo, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturdu: 3-3.

Karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

B Grubu’nda ilk karşılaşmaların ardından 3 puanlı İran liderlik koltuğuna otururken, birer puanlı Portekiz ile İspanya, ikinci ve üçüncü sıralarda yer alıyor. Puansız Fas ise son sırada bulunuyor.

RONALDO'DAN GOLLÜ BAŞLANGIÇ

İspanya karşısında "hat-trick" yapan Portekiz Milli Takımı’nın yıldızı Cristiano Ronaldo, üst üste dördüncü Dünya Kupası organizasyonunda gol atan 4. futbolcu olarak tarihe geçti. 2006, 2010 ve 2014’ün ardından Rusya’da da ağları havalandıran Portekizli futbolcu, Alman Miroslav Klose, ve Uwe Seeler ile Brezilyalı Pele’nin rekoruna ortak oldu. 33 yaşındaki Ronaldo, 2004’ten itibaren Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’nda üst üste 8 turnuvada gol atmayı başardı.

Ronaldo, kulüp ve Milli Takım kariyerindeki "hat-trick" sayısını 51’e çıkardı. Yıldız futbolcu, 33 yaş 130 günle Dünya Kupası tarihinde "hat-trick" yapan en yaşlı futbolcu oldu.

Hierro, beraberlikle başladı

İki gün önce Julen Lopetegui’nin yerine İspanya Milli Takımı’nın teknik direktörlüğüne getirilen Fernando Hierro, ilk maçından beraberlikle ayrıldı. Julen Lopetegui’nin sözleşmesi, İspanya Futbol Federasyonuna haber vermeden Real Madrid ile anlaştığı için feshedilmişti. Futbolculuk kariyerine 1987 yılında Valladolid’de başlayan Hierro, İspanya Milli Takımı, Real Madrid, Al Rayyan ve Bolton Wanderers formaları giyerken, 27 Kasım 2017’de İspanya Milli Takımı’nda sportif direktörlük görevine getirilmişti.

Zeybekci'nin yeni makam aracı

Aleyna Tilki, dünyaca ünlü isimlerin takibinde!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş'ta Atiba'yla ipler kopma noktasında

Beşiktaş'ta Atiba'yla ipler kopma noktasında

Beşiktaş, 35 yaşındaki Kanadalı futbolcudan umudunu kesme noktasına geldi.

Fenerbahçe'ye sürpriz isim! Menajeri İstanbul'da

Fenerbahçe'ye sürpriz isim! Menajeri İstanbul'da

Teknik Direktör Phillip Cocu’nun menajeri Fenerbahçe için İstanbul’a geldi.

 

Bruma tekrar Galatasaray'a mı dönecek?

Bruma tekrar Galatasaray'a mı dönecek?

Leipzig forması giyen Bruma'nın Galatasaray'a döneceği iddiaları öne sürülmeye başlandı.

Siyah-Beyazlılar aradığı golcüyü buldu!

Siyah-Beyazlılar aradığı golcüyü buldu!

Forvet arayışını sürdüren Beşiktaş, aradığı golcüyü Portekiz'de buldu.

 

Akhisarspor ile Okan Buruk yollarını ayırdı

Akhisarspor ile Okan Buruk yollarını ayırdı

Akhisarspor ile genç teknik adam Okan Buruk yollarını ayırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Koç'a telgraf

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Koç'a telgraf

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Ali Koç'a telgraf gönderdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya