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Sofuoğlu'ndan kötü haber! Kendisi açıkladı

Sofuoğlu'ndan kötü haber! Kendisi açıkladı.18470
  • Giriş : 08.10.2017 / 12:30:00

Fransa'da ciddi bir kaza geçiren ve adeta ölümden dönen Kenan Sofuoğlu, kötü haberi verdi.

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Sepet Beşik

Dünya Supersport Şampiyonası’nın Fransa’da düzenlenen 10. ayağındaki sıralama turlarında kaza geçiren ve hastaneye kaldırılan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, tedavisinin 12 hafta süreceğini söyledi. 33 yaşındaki sporcu, “Çok emek verdiğim sezonu kapatmanın üzüntüsünü yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

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