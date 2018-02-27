Soğuk havalar nedeniyle 53 kişi can verdi
İskandinav ülkeleri soğukla savaşıyor. Polonya'da eksi 13 derece civarında seyreden soğuk hava nedeniyle Kasım ayından bu yana hipotermiden 53 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Birkaç gündür ülkeyi etkisi altına alan dondurucu soğuklar, ölümleri de beraberinde getirdi. Soğuğun rekor düzeye çıktığı önceki gece, 5 kişi donarak hayatını kaybetti. Ülkede hafta sonundan bu yana donarak hayatını kaybeden kişi sayısı 12 olurken, Kasım ayından beri hipotermi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 53 oldu.
TÜRKİYE
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