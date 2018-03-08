Soğuk savaştan bu yana böylesi görülmedi
Rusya Federasyonu ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden gerilim dünyanın ateşini hep yüksek tutuyor. NATO, ise 45 bin askerle Rusya sınırında tatbikat yapacağını açıkladı.
Rusya sınırında yapılacak askeri tatbikata onlarca savaş gemisi ve uçağın da katılacağını belirten ABD Deniz Piyadeleri Komutanı Orgeneral Robert B. Neller, "Soğuk savaşın doruğunda Trident Juncture adı altında yapılandan bu yana en büyük tatbikat olacak." dedi.
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