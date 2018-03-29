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Şok! Bakırköy cezaevinde silah sesleri!

Şok! Bakırköy cezaevinde silah sesleri!.9339
  • Giriş : 29.03.2018 / 11:04:00
  • Güncelleme : 29.03.2018 / 11:05:09

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda silah sesleri duyuldu.

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Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda panik yaşandı. Cezaevinde çalışan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir askerin yanlışlıkla arkadaşını vurduğu öğrenildi. Yaralı asker hastaneye kaldırıldı.

Olay Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre cezaevinde görevli bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir asker yanlışlıkla arkadaşını vurdu.

Bunun üzerine Cezaevi’ne ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralı askere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

İlk müdahalesi yapılan asker daha sonra ambulans ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

TRT

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