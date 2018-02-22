Şok! Belçika'da silahlı saldırı paniği yaşanıyor
Belçika'da alarm. Brüksel'de silahlı saldırgan şüphesi ile bir bölge trafiğe kapatıldı. Belçika polisi, içerideki kişinin silahlı olabileceğini ve binadakileri rehin alma ihtimali olduğunu değerlendiriyor.
Olası bir bombalı eylem ihtimaline karşılık özel kuvvetler ve uzmanlar da bölgeye sevk edildi.
TRT
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