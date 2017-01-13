Şok! Benzin ve motorine zam!
Dolar ve Euro'nun yükselişi ile piyasada başlayan zam yağmuru vatandaşı zor duruma sokarken bir haber de Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan geldi.
PÜİS'in yaptığı açıklamaya göre, benzin fiyatlarına 14 kuruş, motorin fiyatlarına ise 12 kuruş zam yapılması bekleniyor.
PÜİS bugün siyah ürünlerin (Kalyak, Hafif fuel-oil, ağır fuel-oil) fiyatlarında ortalama 3 kuruş ve otogazın fiyatlarında 4-5 kuruş zam geleceğini duyurmuştu.
İKİ GÜN ÖNCE DE ZAM GELMİŞTİ
Benzin fiyatlarına da iki gün önce 11 Ocak 2017 itibariyle 7 kuruş zam gelmişti. Yeni fiyatlarla birlikte İstanbul’da benzinin fiyatının 5 lira 26 kuruşa, Ankara’da benzinin fiyatının 5 lira 31 kuruşa, İzmir’de ise benzinin fiyatının 5 lira 28 kuruşa çıkması bekleniyor.
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