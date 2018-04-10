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Şok! Beşiktaş'ta Negredo krizi patlak verdi

Şok! Beşiktaş'ta Negredo krizi patlak verdi.15890
  • Giriş : 10.04.2018 / 08:23:00

Beşiktaş'ın büyük hayallerle takıma kattığı Negredo hayal kırıklığı yarattı.

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Büyüyen Beşik

Beşiktaş'ın uzun süre peşinden koştuğu ve geldiğinde ligde 35 gol atacağına söz veren Negredo 28 hafta geçmesine rağmen sadece 5 gol atabildi.

Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen Negredo düş kırıklığı yaşattı. Geçen sezon Aboubakar ve Cenk Tosun'la gol sorunu yaşamayan Siyah- Beyazlılar bu sezon İspanyol golcüyle forvette kriz yaşadı.

İspanyol golcü kupada 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 gol atmasına rağmen ligde beklenen performansın çok altında kaldı. Stoper Tosic bile 4 gol atarken Negredo, Sırp oyuncudan sadece 1 fazla gol attı.

Beşiktaş'ta savunma oyuncularından Pepe 2, Adriano, Medel ve Vida da 1'er gol attı. Sezon başında ligde 35 gol sözü veren Negredo'nun ise sadece 5 golde kalması tüm otoritelerde şaşkınlık yaşattı.

Ligde son golünü 2 Şubat 2018'de Bursa ile oynanan maçta atan Negredo o maçın ardından ligde oynadığı 8 maçta fileleri havalandıramadı. Üstelik Negredo bu maçlarda ilk 11'de oynadı.

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