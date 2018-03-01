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Şok! Beşiktaşlı Talisca hakkında dava açıldı!

Şok! Beşiktaşlı Talisca hakkında dava açıldı!.14557
  • Giriş : 01.03.2018 / 14:27:00

Beşiktaşlı oyuncu Anderson Talisca hakkında dava açıldığı öğrenildi.

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Sepet Beşik

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla adından söz ettiren golcü oyuncu Anderson Talisca hakkında Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'e yaptığı hakaretten dolayı dava açıldığı öğrenildi.   

Basın Savcısı Asım Ekren tarafından 6222 sayılı kanuna göre yürütülen soruşturmada ifade veren Volkan Demirel, Talisca'dan şikayetçi olmazken, Brezilyalı futbolcu da bu hareketin ülkesinde ağır bir anlama gelmediğini iddia etmişti. Soruşturma sonucunda olay sonrası tartışan Volkan hakkında takipsizlik kararı verilirken, Talisca için ise yaptığı hareket nedeniyle dava açıldı. İddianamade Talisca hakkında çıkarılan zorla getirme kararına da atıf yapıldı.

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