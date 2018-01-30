Şok! Çorum Belediye Başkanı istifa etti!
Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, düzenlediği basın toplantısıyla 9 yıllık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Külcü, görevi boyunca yaptıkları çalışmaları anlattı ve yeni bir durum değerlendirmesi yapma ihtiyacı olduğunu belirtti.
Külcü, şöyle devam etti:
"O da şudur. Geçen hafta genel merkezimizde belediyemizle, şehrimizle ilgili bugünü, yarını, 2019 seçimlerini, adeta milletin kaderiyle kaderi örtüşür hale gelmiş olan partimizin bu seçimlere, 2019'a daha güçlü şekilde girebilmesi için belediyemizde ve şehrimizde bir yenilenmenin, bir tazelenmenin, yeni bir başlangıcın faydalı olacağı şeklinde kanaat hasıl olmuştur. Bu kanaatin sonucu olarak da bize düşen görev nedir? Nasıl onurla, vakarla o görevi devralmışsak görevi devretme gününe geldiysek aynı onurla, aynı vakarla ve aynı olgunlukla davranmak hepimizin görevi olmalıdır diye inanıyorum. Ben de kendi adıma kararımı böyle olgunlaştırdım. Bugün Allah izin verirse saat 17.00 itibarıyla belediye başkanlığı görevimden ayrılacağım."
Parti üyeliğinden ayrılmadığını dile getiren Külcü, "Burada özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Bu ayrılık bilinmelidir ki benim resmi görevimden, yani sadece belediye başkanlığımdan ayrılmayı ifade etmektedir. Partimle olan bağımda bir zafiyet söz konusu değildir ve asla olmayacaktır. Biz meseleye bir dava olarak bakanlardanız. Davada asıl olan, esas olan samimiyet ve sadakattir. Biz bu yola çıkarken bir şey olmak için çıkmadık. Dolayısıyla sadakatimiz pazara kadar değil, mezara kadardır. Herkesin bunu bu şekilde bilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.
Külcü, çalışmalarında çalışma arkadaşları ve Çorum halkının kendisine en büyük desteği verdiğini belirterek, "Yeni bir arkadaşımız birkaç gün sonra burada, Meclisimizin içinden seçilerek göreve başlayacak. İnanıyorum ki o kardeşimiz de şu anda birlikte çalışmış olduğumuz ekiple heyecanlarını daha da büyüterek yaptığımız işlerden, hizmetlerden çok daha iyilerini, çok daha büyüklerini şehrimiz için, insanımız için yapmaya gayret edecek." dedi.
Külcü'nün basın toplantısını mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve belediye çalışanları ile vatandaşlar da izledi.
MUZAFFER KÜLCÜ KİMDİR?
Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, 1971 yılında Çorum’da doğdu. Çorum İHL ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre Çorum da serbest avukatlık yapan Muzaffer Külcü, çeşitli sivil toplum örgütlerinde başkanlık ve yöneticilik yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Bakanlık müşaviri olarak görev yaptı. Eti Maden İşletmelerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Aktif siyasi yaşamına kurucu il başkanı olarak AK Partiyle başladı. 22. dönem Çorum Milletvekili olarak parlamentonun en genç üyeleri arasında yer aldı. 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014’te yapılan seçimlerde Çorum Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve 4 çocuk babası.
TRT
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