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Şok! Ekmeğe zam geldi!

Şok! Ekmeğe zam geldi!.16224
  • Giriş : 26.07.2018 / 13:23:00

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan vatandaşa kötü haber geldi.

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Sepet Beşik

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, vatandaşa kötü haberi verdi. Balcı, ekmek fiyatlarına yüzde 15 zam yapılacağını bildirdi. 

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