Şok! Ekmeğe zam geldi!
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, vatandaşa kötü haberi verdi. Balcı, ekmek fiyatlarına yüzde 15 zam yapılacağını bildirdi.
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