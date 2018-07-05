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Şok! Ekmeğe zam geliyor!

Şok! Ekmeğe zam geliyor!.16224
  • Giriş : 05.07.2018 / 14:20:00

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan vatandaşa kötü haber geldi.

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Büyüyen Beşik

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe zam geleceğini açıkladı.

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