Şok! Ekmeğe zam geliyor!
DİĞER HABERLER
Dev ihaleyi Türkiye kazandı!
Bakan Canikli, Pakistan'daki dev ihaleyi Türkiye'nin kazandığını açıkladı.
Dolarda son durum
Dünya gündemi ve piyasalardaki son hareketlilik ile dolarda son durum 4,66 TL oldu.
70 bin taşeron işçiye müjde! Kadro verilecek!
Hükümetten taşeronlara ikinci müjde geldi. KİT’lerde çalışan binlerce taşeron işçi de kadroya alınıy
Trump istedi, Suudiler onayladı
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'den petrol üretimini artırmasın
Müjde! Bağkur borçları siliniyor
Edirne'de birçok kişi, Bağkur borçlarını sildirmek için sıraya girdi.
PÜİS'ten akaryakıta zam açıklaması!
Akaryakıta zam geleceği iddialarına ilişkin PÜİS'ten açıklama geldi.