Şok! Endonezya 6.2 şiddetinde sallandı
Endonezya'da meydana gelen depremin büyüklüğü USGS tarafından 6.4 olarak açıklandı. Bölgede Pasifik Tsunami Merkezi'nden herhangi bir tsunami uyarısı gelmediği öğrenildi.
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