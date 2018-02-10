Şok! Evladını tabancayla vurarak öldürdü!
Bursa'da 49 yaşındaki Gürbüz A., tartıştığı oğlu 25 yaşındaki Gökhan A.'yı başına tabancayla 3 el ateşe ederek öldürdü.
Olay, gece yarısı merkez Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Gürbüz A. ile aynı apartmanda yaşayan kuaförlük yapan oğlu Gökhan A. arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gürbüz A., evdeki tabancasıyla Gökhan A.'nın başına 3 el ateş etti.
Gökhan A. kanlar içerisinde yere yığılırken, diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gökhan A. ambulansla kaldırıldığı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis, Gürbüz A.'yı gözaltına alırken, evli ve 3 yaşında engelli bir çocuk babası olan Gökhan A.'nın cesedi, morga kondu.
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