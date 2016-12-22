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Şok! Feribottan düşen yolcu kurtarıldı!

Şok! Feribottan düşen yolcu kurtarıldı!.19097
  • Giriş : 22.12.2016 / 15:15:00
  • Güncelleme : 22.12.2016 / 15:18:22

Feribottan denize düşen yabancı uyruklu A.A.M kurtarıldı.

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Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta ilginç bir olay yaşandı. 34 yaşındaki yabancı uyruklu A.A.M. feribotun dış kapağının yan tarafından düştü.

Korku dolu anlar yaşayan A.A.M. görevliler tarafından düştüğü denizden çıkarılarak Yalova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kısa sürede görevliler tarafından denizden çıkartılan şahıs olay yerine çağırılan ambulansla Yalova Devlet hastanesine sevk edildi. Şahsın vücut ısının aniden düşmesi nedeniyle hipotermiye girdiği ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis şahsın denize düşme nedenini araştırıyor.

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