Şok! Feribottan düşen yolcu kurtarıldı!
Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta ilginç bir olay yaşandı. 34 yaşındaki yabancı uyruklu A.A.M. feribotun dış kapağının yan tarafından düştü.
Korku dolu anlar yaşayan A.A.M. görevliler tarafından düştüğü denizden çıkarılarak Yalova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kısa sürede görevliler tarafından denizden çıkartılan şahıs olay yerine çağırılan ambulansla Yalova Devlet hastanesine sevk edildi. Şahsın vücut ısının aniden düşmesi nedeniyle hipotermiye girdiği ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis şahsın denize düşme nedenini araştırıyor.
DİĞER HABERLER
Şike savcısının kardeşi tutuklandı!
Meslekten ihraç edilen şike savcısının kardeşinin de FETÖ'den tutuklandığı öğrenildi.
Suikast günü annesini aramış
Andrey Karlov'u bir sergi açılışında katleden Mevlüt Mert Altıntaş'ın annesini ifadesi ortaya çıktı.
RTÜK, Yol TV'nin yayınını durdurdu
RTÜK, Yol TV'nin yayınlarını sona erdirme kararı aldığını açıkladı.
Can Dündar hakkında yakalama kararı
Yurt dışında firari olan Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Çanakkale'de bu seferler iptal edildi!
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale'de sefer iptalleri yaşandı.
Ağrı Belediyesi Eş Başkanı gözaltına alındı
Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı Mukaddes Kubilay'ın gözaltına alındığı öğrenildi.