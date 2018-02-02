Şok! Fransa'da askeri helikopterler çarpıştı!
Fransa'da şok olay. Askeri helikopterlerin çarpışması sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti. Carces gölü yakınlarında ekipler kayıp mürettebatı arıyor.
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, olay yerinde incelemelerde bulunacak.
TRT
DİĞER HABERLER
Yunanistan'dan skandal karar!
Yunanistan, Türkiye'nin DHKP-C üyesi Mehmet Doğan ile ilgili son kararını verdi.
Almanya ile İsrail arasında kriz
Almanya Dışişleri Bakanı ile Binyamin Netanyahu arasında kriz patlak verdi.
ABD o ismi terör listesine aldı
Amerika Birleşik Devletleri, Hamas lideri Haniye'yi terör listesine aldı.
Hamaney'den ABD'ye terör örgütü tepkisi
İran'ın Ruhani lideri Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili açıklama yaptı.