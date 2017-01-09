Şok! Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi!
İzmir'de soğuk havalar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sabah saatlerinde meydana gelen kaza ile yürekler ağza geldi.
Bucaspor Futbol Akademisi'nin Torbalı'daki Futbol okuluna giden öğrencileri taşıyan otobüs Ayrancılarda kaza yaptı.
Antrenman için Buca'dan hareket eden minik futbolcuların bindiği otobüs, saat 10.00 sıralarında Torbalı yakınlarında yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Otobüste hasar meydana gelirken, araçta bulunan öğrencilerin küçük sıyrıklar dışında kazayı yara almadan atlatması rahatlattı.
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