Şok! Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrıldı!
Galatasaray Kulübü'nde ayrılık şok yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Ticaret Direktörü ve Mağazacılık AŞ Müdürü Ali Öğüdücü, Uğur Yıldız ve Sinancan Sözen ile yollar ayrıldı.
Galatasaray, Ticaret Direktörü ve Mağazacılık AŞ Genel Müdürü Ali Öğüdücü ile yollarını ayırdı. Ali Öğüdücü ile birlikte Grosskreutz transferinde skandala imza atan Uğur Yıldız ve Galatasaray Spor Kulübü'nde Pazarlama Genel Sorumlusu Sinancan Sözen'in görevine son verildi.
Ali Öğüdücü, 1 Mart günü açılışı yapılan Galatasaray müzesinin tanıtımını yapmıştı.
FANATİK
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