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Şok! Galatasaray'da kayyum tehlikesi!

Şok! Galatasaray'da kayyum tehlikesi!.18546
  • Giriş : 20.12.2017 / 14:41:00

Galatasaray Kulübü, mali sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiriyor.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında '5 yıl üst üste zarar hak mahrumiyeti getirir' sözlerinin perde arkası ortaya çıktı.

Zarar açıklanırsa Sermaye Piyasası, G.Saray A.Ş.’ye atama yapabilecek.

Sarı kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, basın toplantısınının genelinde 2018 Mayıs için kenetlenmek zorunda olduklarını vurguladı.

Halka açık şirketlerde 5 yıl üst üste zarar etmenin bazı hak mahrumiyetlerine sebep olacağının altını çizen Özbek, "2018 Mayıs ayında Galatasaray Sportif A.Ş.'nin istenildiği şekilde sonuç alma zorunluluğu var. Aday olanların taahhüt vermesi lazım. Ben bu taahhüdü veriyorum. 2018 Mayıs'ı Galatasaray için çok önemli. Şampiyonluk yürüyüşümüz var. Bu yürüyüşte yönetime destek verilmesi, huzur olması lazım. Camia desteği arkasında olmazsa başarı mümkün değil. 2018 Mayıs'taki başarısızlık Galatasaray'a çok kötü bir gelecek hazırlar" ifadelerini kullandı.

Özbek'in bu sözlerin ardından kayyum tehlikesi ortaya çıktı. Galatasaray 'ın bu dönemde de zarar açıklaması halinde Sermaye Piyasası'nın, istediği isimleri Galatasaray Sportif A.Ş.'ye atama hakkı olduğu öğrenildi.

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