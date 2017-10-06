Facebook Twitter Rss

Şok! Galatasaray'ın maçı iptal edildi!

Şok! Galatasaray'ın maçı iptal edildi!.17626
  • Giriş : 06.10.2017 / 16:24:00

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç iptal edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç iptal edildi.

Galatasaray, U21 takımıyla hazırlık maçı oynayacak.

SKORER

Maduro Külliye'de!

IKBY'den Türkiye yorumu: Bela aramıyoruz!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş rekora koşuyor! Hedef 150 milyon TL

Beşiktaş rekora koşuyor! Hedef 150 milyon TL

Beşiktaş Kulübü, geçen yıl 78 milyon ciroya ulaşan Kartal Yuvaları'nın bu sezonki hedefi 150 milyon

Rizespor, İbrahim Üzülmez ile anlaştı!

Rizespor, İbrahim Üzülmez ile anlaştı!

Çaykur Rizespor, teknik adam İbrahim Üzülmez ile görüştü.

 

Mircea Lucescu: Maçı kafamda çok oynadım

Mircea Lucescu: Maçı kafamda çok oynadım

Türkiye Teknik Direktörü Mircea Lucescu, önemli açıklamalarda bulundu.

Ve Aykut Kocaman'ın cezası belli oldu!

Ve Aykut Kocaman'ın cezası belli oldu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın cezası belli oldu.

 

Lens'e kötü haber! Sözleşmede yer alıyordu

Lens'e kötü haber! Sözleşmede yer alıyordu

Hollandalı oyuncu Jeremain Lens için Beşiktaş'ta tehlike çanları çalıyor.

Etik Kurulu'ndan G.Saray ve Tudor'a uyarı!

Etik Kurulu'ndan G.Saray ve Tudor'a uyarı!

Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu, Galatasaray ve Tudor'a uyarıda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya