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Şok gelişme! Moussa Sow, Milli Takımı bıraktı!

Şok gelişme! Moussa Sow, Milli Takımı bıraktı!.22104
  • Giriş : 02.08.2018 / 11:55:00

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Moussa Sow, Senegal Milli Takımı'nı bıraktı.

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Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen tecrübeli oyuncu Moussa Sow'un Senegal Milli Takımı'nı bıraktığı öğrenildi.

2009 yılından bu yana Senegal Milli Takımı’na seçilen Moussa Sow, çıktığı toplam 50 maçta 19 gol kaydetmişti. 32 yaşındaki yıldız isim Senegal ile 3 Afrika Kupası, bir de Dünya Kupası’na katılma başarısı gösterdi.

Sow, Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda takımının kadrosundaydı ancak yedek kulübesinde kalmıştı. 32 yaşındakş Sow Türkiye’da son olarak Bursaspor’da kiralık olarak forma giymiş ve sezon sonu takımı Al-Ahli Dubai’ye dönmüştü.

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