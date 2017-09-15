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Şok gözaltı için hükümetten yorum!

Şok gözaltı için hükümetten yorum!.19193
  • Giriş : 15.09.2017 / 12:05:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatının gözaltına alınması ile ilgili hükümetten açıklama geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınması ile ilgili hükümetten açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, "Haberi ben de gelirken yolda aldım.  Gözaltındaki süreç devam edecek, tabii herhangi bir suçu varsa adalet önünde  cevap verir." dedi.

Kan, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker,  Cemil Yaman, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Kandıra Belediye Başkanı Ünal  Köken, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve vatandaşlar, FETÖ'nün  darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53'ü tutuklu,  13'ü firari 92 sanığın yargılandığı davanın görüleceği Kocaeli 5. Ağır Ceza  Mahkemesince Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde özel olarak  yaptırılan 250 kişi kapasiteli duruşma salonunun bulunduğu alana geldi.

Kan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe  girişimi sonrası bütün davaları yakından takip etmeye çalıştıklarını belirterek,  bugün de Kocaeli'deki Donanma davasını takip etmek için geldiklerini anlattı.

Bu davaları takip etmenin kendileri için çok önemli olduğunu ifade  eden Kan, "Çünkü en temel yaşama hakkımıza yapılmış, 80 milyon Türkiye  Cumhuriyeti vatandaşının ve bu  topraklara ümit bağlamış insanların en temel  hakkı olan yaşama hakkına yapılmış bir saldırı bu. Biz de bu süreçte hukuk  içerisinde mahkemelerin karar verdiği şekilde adaletin tecellisini bekliyoruz."  diye konuştu.

Kan, bu davayı yakından takip eden herkese teşekkür ederek,  milletvekilleri, teşkilat ve sivil toplum kuruluşlarıyla bu davaların takipçisi  olacaklarını kaydetti.

Kimin suçlu kimin suçsuz, kimin haklı, kimin haksız olduğuna  mahkemenin karar vereceğini dile getiren Kan, "Bu süreçte davaları yakından takip  ediyoruz ve gerekli bilgileri iletilmesi gereken yerlere iletmeye çalışıyoruz."  dedi.

"SUÇU VARSA ADALET ÖNÜNDE HESAP VERİR"

Bir gazetecinin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının FETÖ soruşturması  kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin sorusu üzerine Kan, şunları söyledi:

"Haberi ben de gelirken yolda aldım. Gözaltındaki süreç devam edecek,  tabii herhangi bir suçu varsa adalet önünde cevap verir. Bekleyip göreceğiz. Şu  anda bir şey söylemek çok doğru değil."

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