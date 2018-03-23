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Şok iddia! Angelina Jolie, Brad Pitt'i aldattı!

Şok iddia! Angelina Jolie, Brad Pitt'i aldattı!.18118
  • Giriş : 23.03.2018 / 17:33:00

Ünlü oyuncu Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında yaşananlar gün yüzüne çıkıyor.

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Sepet Beşik

Aşklarıyla uzun süre konuşulan ve 3 çocuk sahibi olduktan sonra ayrılan ünlü çiftle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Angelina Jolie'nin İngiliz milyoner ile Brad Pitt'i aldattığı iddia edildi.

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Üçüncü evliliğini Hollywood'un efsane ismi Brad Pitt ile 2014'te yapan Angelina Jolie'nin büyük sırrı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl yakışıklı aktörle ayrılma kararı alan 42 yaşındaki oyuncunun, bir seneden fazla süredir İngiliz bir iş adamıyla birlikte olduğu öğrenildi.

ABD basını, Angelina Jolie'nin, milyoner aşkı uğruna Brad Pitt'ten ayrılmaya karar verdiğini yazdı. İngiliz iş adamının, evli ve Kraliyet Ailesi ile yakın ilişki içinde olduğu öne sürüldü.

TRT

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