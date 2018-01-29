Şok iddia! Aysun Kayacı'nın babası çadırda öldü!
Bir dönem yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen eski manken Aysun Kayacı ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Adana'da sokakta kurduğu çadırda hayatını kaybeden Selahattin Altınöz'ün Kayacı'nın babası olduğu öne sürüldü.
Adana’nın Toros Mahallesi 78179 Sokak’taki elektrik trafosunun yanına kurduğu çadırda yaşamını sürdüren ve mahalle sakinlerinin verdiği yemeklerle karnını doyuran Selahattin Altınöz, sabah saatlerinde kahvaltı getiren mahalleli tarafından ölü bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Selahattin Altınöz’ün hayatını kaybettiği anlaşıldı. Selahattin Altınöz’ün cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Sözcü’den Mehmet Serbes’in haberine göre, çadırda hayatını kaybeden Selahattin Altınöz’ün Aysun Kayacı’nın babası olduğu iddia edildi. Selahattin Altınöz’ün kızı ile konuşmadığı için tek başına yaşadığı söylendi.
Aysun Kayacı babasının hasta olduğunu ve sürekli şiddet gördüğünü canlı yayında itiraf etmişti.
Babasından şiddet gördüğü için onunla görüşmediğini söyleyen Aysun Kayacı, “Annem işçiydi, eve para getiriyordu ama o çalıyordu. Benim dayak raporum, artı annemin dayak raporu, üstüne kız kardeşimin dayak raporu ile boşandı benim annem” ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklamalar sonrasında ise baba Selahattin Altınöz, “Ben kızıma ne kadar vurdum diye çetele tutmadım. Ben babamdan 500 kez dayak yemişimdir. Belki Aysun’a bir Tokat vurmuşumdur, bu kadar. Ben Aysun’un söylediği gibi şiddet uygulasaydım Aysun 20 yıl önce dayaktan vefat etmiş olması gerekirdi” demişti.
SÖZCÜ
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