Facebook Twitter Rss

Şok iddia! Barcelona Arda Turan'ı satıyor

Şok iddia! Barcelona Arda Turan'ı satıyor.13522
  • Giriş : 23.12.2016 / 17:45:00

İspanyol gazetesinden Arda Turan ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İspanyol devi Barcelona'da forma giyen milli gururumuz Arda Turan ile ilgili ispanya basınında çarpıcı bir iddia yer aldı.

İspanyol El Mundo Deportivo gazetesi son dönem iyice artan performansına rağmen Barcelona'dan satılacağını iddia etti.

İspanya’da Arda Turan gündemden düşmüyor. İspanyol El Mundo Deportivo Gazetesi, 29 yaşındaki yıldızın bu sezonki formu ile birlikte Çin ve Avrupa kulüpleri için cazip bir seçenek haline geldiğini yazdı. Form grafiği açısından Arda’nın Messi ve Suarez’den sonra geldiğini ifade eden gazete, Türk futbolcunun devre arasında veya yaz transferinde kullanılabileceğini yazdı.

“REAL MADRID MAÇI DIŞINDA KUSURSUZDU”

Real Madrid maçında yaptığı hata dışında Arda Turan’ın kusursuz bir ilk yarı geçirdiğine vurgu yapılırken, “Arda Atletico Madrid’den niçin transfer edildiğini kanıtladı. Artık adı diğer kulüplerce daha sıkça anılıyor. Daha 30 yaşına girmedi. Premier Lig ve Bundesliga için iyi bir seçenek. Barcelona sportif ve ekonomik gerekçelerler Arda’yı satmayı düşünüyor. Bu kararda oyuncunun isteği de ön planda olacak” ifadelerine yer verildi.

19 MAÇTA 11 GOL ATTI, 7 ASİST YAPTI

Bu sezon çıktığı 19 maçta 11 gol atan ve 7 asist yapan milli futbolcumuz, geçen sezon yaşadığı talihsizliklerin üstünü örterek yeni bir sayfa açtı. Şampiyonlar Ligi’ndeki Borussia Mönchengladbach maçında 3 gol ve 1 asistlik katkı yaparak dünya futbolunun gündemini çeken başarılı futbolcu, Barcelona’dan ayrılmayı ise kesinlikle düşünmüyor.

AMKSPOR

Galatasaray maçının stadı değişti!

Tarihi Galata Köprüsü artık yerinde değil

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Advocaat, Emenike'ye ateş püskürdü

Advocaat, Emenike'ye ateş püskürdü

Başarılı teknik adam Advocaat, Emenike'nin tavrına sinirlendi.

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Hollandalı Ryan Babel İstanbul'a geldi.

 

Galatasaray maçının stadı değişti!

Galatasaray maçının stadı değişti!

Tuzlaspor-Galatasaray mücadelesinin nerede yapılacağı belli oldu.

Caner Erkin küplere bindi: Yeter artık!

Caner Erkin küplere bindi: Yeter artık!

Caner Erkin, yeni sevgilisi Şükran Ovalı ile yine objektiflere yakalandı.

 

Fenerbahçe kupadaki ilk galibiyetini aldı

Fenerbahçe kupadaki ilk galibiyetini aldı

Fenerbahçe, Menemen Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 sona erdi.

Trabzon, Fenerbahçe maçı öncesi gol yağdırdı

Trabzon, Fenerbahçe maçı öncesi gol yağdırdı

Trabzonspor, Fenerbahçe mücadelesi öncesinde kupa maçında gol yağdırdı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya