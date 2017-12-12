Facebook Twitter Rss

Şok iddia! Burak Yılmaz o gece alkol aldı mı?

Şok iddia! Burak Yılmaz o gece alkol aldı mı?.14626
  • Giriş : 12.12.2017 / 15:47:00

Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın kazası ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Trabzonspor'da forma giyen ve geçtiğimiz gün geçirdiği kazayla yürekleri ağza getiren oyuncu Burak Yılmaz'ın kaza gecesi içkili olduğu iddia edildi.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Bordo mavili takımın golcüsü Yılmaz, takımının 3-0 galibiyeti ile biten Kasımpaşa maçının ardından İstanbul'a geldi. Emirgan'daki 'Gizli Kalsın' adlı mekanda arkadaşları Selçuk İnan ve Olcan Adın ile eğlendi. Futbolcular, sabaha karşı evlerine gitmek için araçlarına bindi.

Ancak Yılmaz, kullandığı Ferrari California marka aracın kontrolünü kaybetti. Taklalar atarak, karşı yönden gelen lüks ciple çarpıştı. Görgü tanıklarının iddiasına göre futbolcuyu araçtan arkadaşları İnan ve Adın çıkardı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Yılmaz, daha sonra futbolcu arkadaşlarının aracına binip bölgeden uzaklaştı.

ARAÇ OTOPARKTA KALDI
Olay yerine giden polis ekipleri aracın şoförünü bulamadı. Bir süre sonra Yılmaz'ın menajeri Ogan Tarhan, futbolcunun kaza yaptığını doğruladı. Yılmaz'ın durumunun iyi olduğunu açıkladı. Değeri 1 milyon 125 bin lira olan aracın Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'ya ait olduğu ortaya çıktı.

SEBEP OLAY YERİNDEN AYRILMASI VE ALKOL TESTİ YAPTIRMAMASI
Yılmaz'ın çarpıştığı cipin değerinin de 800 bin lira olduğu ve araçta 300 bin liralık masraf olduğu saptandı. Kazayı şans eseri yara almadan kurtaran Yılmaz'a sigorta şirketi de kabarık bir fatura çıkardı! Şirket, araçta meydana gelen 3 milyon liralık zararı karşılamayacağını açıkladı. Sebebi ise Yılmaz'ın kazanın ardından apar topar olay yerinden ayrılması ve alkol testi yaptırmamasıydı.

Öte yandan lüks araç, Yeniköy'de bir otoparka kaldırıldı. Lüks otomobili, şu ana kadar kimsenin almaması da akıllarda soru işareti bıraktı...

Okan Buruk, Galatasaray'dan özür diledi

Beşiktaş 4 futbolcu ile sözleşme imzaladı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Sarı-Kırmızılılar Sivas'ta yenildi ama turladı!

Sarı-Kırmızılılar Sivas'ta yenildi ama turladı!

Yedeklerle saha çıkan Galatasaray, Sivas Belediye'ye yenilmekten kurtulamadı.

Gomis, Okan Buruk ve Ayhan Akman PFDK'da!

Gomis, Okan Buruk ve Ayhan Akman PFDK'da!

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ve Ayhan Akman PFDK'ya sevk e

 

Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni golcüsü Allahyar Sayyadmanesh İstanbul'a geldi.

Kocaman: Herkes taşın altına elini koyuyor

Kocaman: Herkes taşın altına elini koyuyor

Teknik adam Aykut Kocaman, takımının durumu ile ilgili umutlu konuştu.

 

Ozan Tufan Fenerbahçe'de mi kalacak?

Ozan Tufan Fenerbahçe'de mi kalacak?

Fenerbahçe'de forma giyen Ozan Tufan'ın transferi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Robin Van Persie'nin yeni takımı belli oldu

Robin Van Persie'nin yeni takımı belli oldu

Tecrübeli oyuncu Robin Van Persie'nin yeni takımı belli oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya