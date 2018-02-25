Facebook Twitter Rss

Şok iddia! Samir Nasri 1 yıl men cezası alacak!

Şok iddia! Samir Nasri 1 yıl men cezası alacak!.16354
  • Giriş : 25.02.2018 / 08:54:00

Antalyaspor'la sözleşmesini devre arası transfer döneminde fesheden Samir Nasri ile ilgili müthiş bir iddia ortaya atıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Antalyaspor’la yollarını devre arası transfer döneminde ayıran Samir Nasri’ye doping soruşturmasından ceza geleceği iddia edildi. Henüz resmi olarak tebliğ edilmeyen bilgiyi İspanyol gazetesi Marca açıkladı.

La Liga takımlarından Las Palmas’a transfer olması beklenen futbolcunun UEFA’dan 1 yıllık men cezası aldığı ancak kararın resmi olarak tebliğ edilmediği belirtildi. Marca’da yer alan habere göre 2 gün sonra resmen açıklanacak olan ceza kararı sebebiyle Nasri’nin Las Palmas’a da transferi iptal oldu.

Las Palmas Teknik Direktörü Paco Jemez de Samir Nasri transferinin gündemlerinden kalktığını açıkladı.

VİTAMİN ENJEKTE ETTİRMİŞTİ

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından açılan soruşturmanın nedeni, Fransız yıldızın Los Angeles’ta bir klinikte damardan vitamin enjekte ettirmesi. Durum klinik çalışanı kadının şirketin reklamını yapmak için Nasri’yle olan fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı. WADA ise bu görüntü üzerine Fransız oyuncuya doping soruşturması başlatmıştı.

Skor

Dev marka küçülmeye devam ediyor!

Milli futbolcunun düğün adresi belli oldu!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

'Gomis şampiyon olacaksa gol kralı da olsun'

'Gomis şampiyon olacaksa gol kralı da olsun'

Trabzonspor’un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulu

Cimbom'da Terim'den çığır açacak uygulama

Cimbom'da Terim'den çığır açacak uygulama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, çığır açacak uygulamayı devreye soktu.

 

Galatasaray'dan UEFA haberine yalanlama!

Galatasaray'dan UEFA haberine yalanlama!

Galatasaray Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama gönderdi.

Galatasaraylı Albayrak: Bizimle uğraşmasınlar

Galatasaraylı Albayrak: Bizimle uğraşmasınlar

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, takımı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

 

Trabzonspor'dan Katar iddiasına yalanlama

Trabzonspor'dan Katar iddiasına yalanlama

Trabzonspor Kulübü'nden Katar iddiasına yalanlama geldi.

Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'ı seçti

Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'ı seçti

Dünyaca ünlü futbolcu Marouane Fellaini Galatasaray'ı seçti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya