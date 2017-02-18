Şok! İzmir'de askeri gemide yangın çıktı!
İzmir'in Foça ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. TCG Ertuğrul (L-401) isimli askeri çıkarma gemisinden çıkan yangında 4 asker dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
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