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Şok! Japonya'da askeri helikopter düştü

Şok! Japonya'da askeri helikopter düştü.9032
  • Giriş : 05.02.2018 / 13:21:00

Japonya'nın güneyindeki bir askeri helikopter özel yerleşim alanındaki binaya düştü.

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Japonya'nın güneyindeki Kanzaki'de bir askeri helikopter özel yerleşim alanındaki binaya düştü. Ekipler bölgeye sevk edildi.

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