Şok karar! Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için şok karar. Akhisarspor maçındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' sebebiyle Terim PFDK'ya sevk edildi.
GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 18.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hangi kanalda?
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hangi kanalda olduğu merak konusu oldu.
Başbakan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı
Başbakan Binali Yıldırım, Galatasaray'a tebrik mesajı gönderdi.
Fatih Terim: En üzüldüğüm şey ruh olmaması
Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, kritik maç sonrası açıklama yaptı.
Derbi öncesi Beşiktaş yönetimi harekete geçti
Başakşehir'den flaş transfer operasyonu
Medipol Başakşehir, takımı daha da güçlendirmek için harekete geçti.
Trabzonsporlu Burak Yılmaz için flaş gelişme
Trabzonsporlu Burak Yılmaz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.