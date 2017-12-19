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Şok karar sonrası ertelenmişti! ABD tarih verdi!

Şok karar sonrası ertelenmişti! ABD tarih verdi!.15421
  • Giriş : 19.12.2017 / 14:23:00
  • Güncelleme : 19.12.2017 / 14:19:35

Amerika Birleşik Devletleri, Pence'in Ortadoğu ziyareti ile ilgili tarih verdi.

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Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etme kararını tanıması sonrası ertelenen gezi gerçekleşiyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Ocak ayında Ortadoğu turuna çıkacak.

ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence'in basın ofisinden yapılan açıklamada, ziyaretin ertelenmesinin nedeninin "ABD Kongresi'ndeki yeni vergi yasası ile ilgili süreç" olduğu duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesinin ardından bölgede artan tepkiler nedeniyle Pence'in 19 Aralık'ta başlayacak Mısır ve İsrail ziyaretlerini ertelediği iddia edilmişti.

Mısır'ın ardından İsrail'e yapacağı ziyarette Pence'nin İsrail Parlamentosu Knesset'e hitap edeceği belirtiliyordu.

Trump'ın kararının ardından, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence 19 Aralık'ta yapacağı ziyaret öncesi Filistin'de istenmeyen adam ilan edilmiş ve başta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başta olmak üzere Filistinli yetkililerin Pence ile olan görüşme programlarını iptal ettiği açıklanmıştı.

Bunun yanı sıra Mısır'daki El-Ezher Şeyhi Ahmet et-Tayyib ve Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tawadros'un, Pence ile görüşmelerini iptal ettiği belirtilmişti.

NTV

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